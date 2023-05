"Das ist seine Saison": Lewandowski verteilt Sonderlob an Barça-Kollege

Robert Lewandowski ist mit wettbewerbsübergreifend 29 Treffern Top-Torjäger des FC Barcelona. Der Pole ist sehr zufrieden mit seinem ersten Jahr in der Primera Division. Für einen Mannschaftskollegen hat er ein besonderes Lob parat.

Der FC Barcelona steht vor dem Gewinn der Meisterschaft. Wenn die Blaugrana das katalanische Derby gegen Espanyol für sich entscheiden, ist ihnen die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. "Dieser Titel wäre sehr, sehr wichtig für den Klub", erklärt Robert Lewandowski im Gespräch mit ran.de.

Barcelona befinde sich in einem Prozess, der noch nicht beendet sei, "aber wir sind auf einem guten Weg", so Lewandowski: "Wir haben sehr viele junge Spieler, die noch keine großen Titel gewonnen haben, und für sie kann das die nächste Stufe in der Entwicklung sein."

Während es national rund läuft unter Trainer Xavi Hernández, sind die Katalanen in der Champions League bereits zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde ausgeschieden. "Wenn wir drei Monate später die Gruppenphase gespielt hätten, wären wir mehr dafür bereit gewesen als vor der WM-Pause", glaubt Lewandowski. Er hoffe, "dass es nächste Saison besser läuft."