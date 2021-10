Spott und Häme : "Das neue Arsenal" - Barcelona nach Pleite gegen Benfica verspottet

Der FC Barcelona verlor am Mittwochabend auch sein zweites Gruppenspiel in der Champions League mit 0:3. Nach einem erneuten Fiasko müssen die Katalanen viel Spott im Netz über sich ergehen lassen. Einige Nutzer ziehen Parallelen zum Absturz des FC Arsenal.

Die Gunners haben es nach Jahren des sportlichen Misserfolgs in der letzten Saison nicht einmal geschafft, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Dem FC Barcelona droht ein ähnliches Schicksal. Nach den ersten beiden Niederlagen in der Königsklasse droht dort bereits früh das Aus. In LaLiga belegen die Blaugranas nach sechs Spieltagen aktuell nur den sechsten Rang.

Auf Twitter sind die User überzeugt, dass die Talfahrt der Katalanen weiter anhält. "Barcelona verwandelt sich in ein Premium-Arsenal", schrieb ein Nutzer. Ein Anhänger Barças ist der Meinung, dass der Klub nur durch Veränderungen zu retten ist. "Sie können in arsenalesker Manier abstürzen, wenn früher oder später keine Korrekturen vorgenommen werden."