Joao Felix: Das sagt der Atletico-Boss zu seiner Wiedergeburt bei Barça

Während er beim FC Barcelona regelrecht aufblüht, fand Atleticos Rekordtransfer Joao Felix (23) bei den Colchoneros nie so richtig seinen Platz. Enrique Cerezo (75), Präsident von Atletico Madrid, freut sich dennoch für den Portugiesen.

Eines der zentralen Themen, über die er Worte verlor, war Joao Felix, der aktuell an Liga-Konkurrent FC Barcelona ausgeliehen ist und in den ersten Wochen bei den Katalanen atemberaubende Leistungen gezeigt hat.

Enrique Cerezo, Präsident von Atletico de Madrid, sprach vor dem offiziellen Mittagessen der Geschäftsführung vor dem Hauptstadtderby, das Atleti am Sonntag im Metropolitano mit 3:1 gewann, mit den Medienvertretern.

Cerezo beteuerte, dass er immer gesagt habe, dass Joao Felix ein "fantastischer Spieler" sei und das jetzt in Barcelona beweise. "Bei uns hat er sich nicht angepasst, er hatte kein Glück. Und doch ist er ein großartiger Spieler in Barcelona, er war auch hier ein großartiger Spieler", ergänzte der 75-Jährige.

"Hat bei Atletico nicht alles aus sich herausgeholt"

Cerezo deutete außerdem an, dass Joao Felix"vielleicht nicht bereit" für Atletico war. Es tue ihm allerdings nicht weh, ihn beim FC Barcelona glänzen zu sehen, beteuert der Boss.

"Bei uns hat es nicht geklappt, er hat nicht alles herausgeholt, was er in sich hatte. Bei Chelsea auch nicht, aber die großen Spieler zeigen es am Ende immer", zeigte sich Cerezo versöhnlich.

Felix bei Barça auf der Überholspur

Nachdem Joao Felix bei Atletico Madrid unter Defensiv-Fanatiker Diego Simeone (53) über viele Jahre nicht seine Rolle gefunden hatte, scheint sich der Wechsel zum FC Barcelona, den Joao Felix nur wenige Wochen vor seinem Transfer als seinen Traumklub bezeichnete, als ein Turnaround seiner Karriere zu entpuppen.

In nur vier Spielen für den amtierenden spanischen Meister sammelte der Portugiese bereits drei Tore und zwei Assists. Der Nationalspieler wirkt im Vergleich zu seiner Zeit bei Atletico Madrid und Chelsea wie ausgewechselt.

Verwendete Quellen

mundodeportivo.com