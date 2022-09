FC Barcelona Daumen hoch! Pep Guardiola gefiel Barça-Auftritt gegen Bayern

Der FC Barcelona konnte beim FC Bayern am zweiten Spieltag der Champions League erneut nichts holen und wartet weiter auf den ersten Sieg in München, Barça-Legende Pep Guardiola (51) gefiel die Vorstellung seines Ex-Vereins allerdings.

Lucas Hernandez und Leroy Sane nutzten die größten Chancen für den FC Bayern, während Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha und Co. die Möglichkeiten für Barça in der Allianz Arena nicht über die Linie brachten.

"Was passiert ist, ist passiert, aber Pep Guardiola mochte Barça sehr", erklärte Estiarte in einem Twitch-Gespräch mit Valentí Sanjuan. Barcelona habe das Spiel dominiert und in der ersten Halbzeit viele Chancen liegen lassen. Die Katalanen hätten sich aber sehr gut präsentiert.