Jardell Kanga im Visier : De-Jong-Berater verrät: Barça will Schweden-Talent testen

Der FC Barcelona möchte das schwedische Talent Jardell Kanga im Februar zu einer Reihe von Testspielen in seine Nachwuchsakademie einladen.

In Fußballeuropa ist Jardell Kanga noch kein gängiger Name. Der erst 15-Jährige hat aber zumindest schon bei seinem Heimatklub IF Brommapojkarna einen Rekord inne. Dort ist Kanga der jüngste Spieler, der jemals einen Profivertrag erhielt.

Den Scoutingabteilungen außerhalb Schwedens ist der Dribbler aber schon ins Auge gefallen. In der Vergangenheit absolvierte Kanga bereits Probetrainings bei Brighton & Hove Albion und Feyenoord Rotterdam. Jetzt lockt die ganz große Perspektive.

Agent Hasan Cetinkaya bestätigt gegenüber SPORTBLADET, dass der FC Barcelona Kanga genauer unter die Lupe nehmen möchte: "Barcelona hat die besten 15-Jährigen in ihren Reihen und sie zählen Jardell zu ihnen. Deshalb wollen sie, dass er Anfang Februar für eine Woche nach La Masia kommt."