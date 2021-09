Barcelona hätte Salah haben können : Ousmane Dembele statt Mo Salah: Ex-Barça-Präsident mit fatalem Fehlgriff

Mohamed Salah hat beim 3:0-Sieg über Crystal Palace am vergangenen Wochenende erneut seine große Bedeutung für den FC Liverpool unter Beweis gestellt. Dabei wäre der Stürmer-Star 2017 fast bei einem anderen europäischen Spitzenklub gelandet.

Wie die katalanische Zeitung El Nacional erfuhr, wurde Mo Salah vor vier Jahren, also kurz vor seinem Wechsel an die Anfield Road, dem FC Barcelona für rund 40 Millionen Euro angeboten, weil die AS Roma den Ägypter unbedingt loswerden wollte.

Barças damaliger Präsident, Josep Maria Bartomeu, lehnte einen Kauf aber ab und entschied sich stattdessen dafür, Ousmane Dembele für 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund unter Vertrag zu nehmen.