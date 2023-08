Ousmane Dembele teilt gegen Barça aus

Ousmane Dembele sieht beim FC Barcelona angeblich "kein gesundes Umfeld" - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Ousmane Dembele (26) verlässt den FC Barcelona nach sechs Jahren in Richtung Paris, mit seinem Wechsel hinterlässt der Spieler ein Loch in der Barça-Offensive. Der Grund für den Wechsel ist Medienberichten zufolge aus Spieler-Sicht ein einfacher: Er will in einem gesunden Umfeld wachsen, dieses sah er in Barcelona nicht.

Der FC Barcelona verpflichtete im Sommer 2017 mit Ousmane Dembele den aufsehenerregendsten Shootingstar der Bundesliga - vielleicht sogar der Welt - für 135 Millionen Euro, nach sechs Jahren endet die Beziehung zwischen dem Franzosen und den Katalanen. Der 26-Jährige konnten in den ersten vier Saisons nie an seine Leistungen aus Dortmund-Zeiten anknüpfen und fehlte oft aufgrund von Verletzungen. Erst in den letzten beiden Saisons unter Trainer Xavi (43) war er im Barça-System ein Fixpunkt, der Stern Dembeles ging wieder auf. Xavi enttäuscht über Dembele-Wechsel Auch in dieser Saison wäre der beidfüßige Flügelspieler wieder gesetzt gewesen und mit Trainer Xavi hatte er einen großen Vertrauten, aber als das Angebot aus seiner französischen Heimat kam, wollte Dembele diese Chancen nutzen, auch weil einige Barça-Verantwortliche seiner Meinung nach gegen ihn sind. Trainer Xavi zeigte sich vom Wechsel "enttäuscht".

Xavi setzte sich stets für Ousmane Dembele ein - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com