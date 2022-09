Champions League Ousmane Dembele sieht Barça im Favoritenkreis - zusammen mit Real und Liverpool

Foto: / Getty Images

App laden Der FC Barcelona hat in dieser Saison scheinbar zu alter Stärke zurückgefunden. Gleichzeitig ist das gewohnte Selbstvertrauen in die Glieder der Spieler zurückgekehrt. Offensivstar Ousmane Dembele (25) sprach jetzt sogar eine Warnung in Richtung München aus.

"Wir wollen die Bayern schlagen", versicherte der Franzose gegenüber der SPORT vor dem Champions-League-Auftakt gegen Viktoria Pilsen (5:1). "Sie haben uns zwei Jahre in Folge geschlagen und wir müssen jetzt gewinnen. Wir haben keine Angst." Am kommenden Dienstag treten die Katalanen bei den Bayern zum Spitzenspiel der Gruppe C an. In der jüngeren Vergangenheit war der deutsche Rekordmeister so etwas wie Barças Kryptonit. Einer heftigen 2:8-Klatsche aus dem Jahr 2020 folgten in der Vorsaison zwei 0:3-Pleiten in der Gruppenphase der Champions League. Ein ähnliches Szenario gilt es in wenigen Tagen zu vermeiden. Dembele gab schon einmal die Marschroute für das Aufeinandertreffen der beiden Giganten aus. "Wir müssen stark beginnen, nicht wie letztes Jahr, als wir gegen Bayern 0:3 verloren haben. Man muss von Anfang an mit aller Kraft da sein."