FC Barcelona "Disziplin und Herz" - Xavi adelt Senkrechtstarter Gavi

Nach einem torlosen Remis zum Saisonstart feierte der FC Barcelona zuletzt drei souveräne Siege. Regisseur Gavi (18) stand jeweils in der Startelf und verdiente sich nach seinem erneut starken Auftritt gegen den FC Sevilla (3:0) ein paar anerkennende Worte von seinem Trainer.

"Er war der beste Spieler im Spiel, wegen seiner Intensität, seines Kampfes, seines hohen Pressings – er hat Herz in den Beinen", zählte Xavi (42) die zahlreichen Fähigkeiten seines zentralen Mittelfeldspielers gegenüber der Marca auf.

Dass Gavi an seine starke Premierensaison anknüpfen kann, in der unter anderem schon 34 Ligaspiele und sechs Champions-League-Partien bestritt, war für Xavi unterdessen absehbar. "Das überrascht mich nicht, ich sehe ihn jeden Tag trainieren. Es ist harte Arbeit, Disziplin und Herz." Diese Entschlossenheit bescherte Gavi gegen Sevilla seinen ersten Einsatz über 90 Minuten in dieser Spielzeit.