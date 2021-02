FC Barcelona : "Der Druide des Zaubertranks": Antoine Griezmann endlich angekommen?

Spaniens Gazetten, die sonst nicht zimperlich mit Griezmann umgehen, haben den Leistungsaufschwung ebenfalls bemerkt. "Der Stürmer ist in der besten Form in seinen eineinhalb Jahren im Verein", schreibt die MARCA.

Die AS lobt: "Er spielte sein bestes Spiel mit Barça." MUNDO DEPORTIVO will in Griezmann sogar "den Druiden des Zaubertranks, der die Armee der Römer besiegen kann" erkannt haben. Griezmann beschwöre den Teamgeist und habe für jeden ein offenes Ohr.

Gegen Betis Sevilla blieb Griezmann in der Liga zwar ohne Tor, allerdings schoss er seinen Gegenspieler Víctor Ruiz an, der den Ball zum 2:1 für Barça ins eigene Gehäuse beförderte. Griezmann konnte sich ein breites Grinsen nicht verkneifen. Am Ende siegte seine Mannschaft 3:2. Es gab es den sechsten LaLiga-Sieg in Serie.