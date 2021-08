FC Barcelona : Die Trennung: Barça-Boss Laporta erklärt das traurige Messi-Aus

Der vorherige Vorstand habe einige schwer nachvollziehbare Entscheidungen getroffen, erklärte der Amtsinhaber. Man habe Verluste in Höhe von 487 Millionen Euro gemacht. "Wir haben den Verein in einer schlechteren Verfassung vorgefunden als gedacht. Die Zahlen waren schlechter, als uns zuvor gesagt wurde. Die Gehälter machen 110 Prozent der Einnahmen aus. Wir haben keinen Spielraum."

Dennoch habe man sich mit Lionel Messi auf die Eckdaten einer Zusammenarbeit geeinigt. "Wir wollten, dass er bleibt. Er wollte bleiben", so Laporta. "Aber alles muss im Einklang mit dem Financial Fairplay der spanischen Liga sein. Irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem man alles nüchtern betrachten und auf die Zahlen gucken muss."

Man habe sich mit Messi darauf geeinigt, den Vertrag über zwei Jahre abzuschließen und die Entlohnung über fünf Spielzeiten zu strecken. Dies habe sich aber nicht mit den Vorgaben der spanischen Liga vereinbaren lassen. "Dieser Vertrag wäre nicht gültig gewesen", so der im März gewählte Präsident.