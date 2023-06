"Der Präsident von Real Madrid wollte mich, aber der Trainer fühlte sich übergangen"

Alles sei in Ordnung gewesen. Es habe Gespräche mit dem Präsidenten von Real Madrid gegeben. Doch die Bosse übergangen Real-Coach Juande Ramos in den Transferplanungen. "Er hatte keine Ahnung", enthüllt Pennant.

Ramos sei " verärgert" gewesen. "Offenbar hatten sie den Deal ohne sein Wissen abgeschlossen." Der Trainer habe daraufhin Widerstand geleistet. Der schon sicher geglaubte Wechsel platzte.

Juande Ramos muss gehen - Jermaine Pennant wechselt nach Saragossa

Bitter für Jermaine Pennant: Ramos hielt sich nur noch wenige Monate an der Concha Espina. Im Sommer 2009 wurde er durch Manuel Pellegrini ersetzt. Pennant heuerte zwar in der Primera Division an, aber nicht bei Real Madrid, sondern in Saragossa.

Durchsetzen konnte sich der Flügelstürmer in Spanien nicht. Für den Traditionsverein aus Aragonien kam Pennant auf 26 Partien, ein Treffer gelang ihm nicht. Lediglich zwei Torvorlagen stehen in seinem Leistungsnachweis.

Pennant verließ die iberische Halbinsel nach einem Jahr in Richtung Premier League. Stoke City sicherte sich seine Dienste. Außerdem stand der Rechtsfuß während seiner Laufbahn beim FC Arsenal, Leeds United, Wigan Athletic, den Wolverhampton Wanderers, Watford und Portsmouth unter Vertrag.

