Der spektakuläre Barça-Plan, um Kylian Mbappe zu verpflichten

Der FC Barcelona verfolgt offenbar einen konkreten Plan mit Kylian Mbappe. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass Mateu Alemany in seiner Funktion erhalten bleibt.

"Nein, nein, nein, ich bin ruhig. Das Einzige, was mir in dieser Saison wichtig ist, ist die Meisterschaft zu gewinnen, und dann sehen wir weiter", äußerte sich Kylian Mbappe nach dem wiederholt frühen Aus in der Champions League über seine Zukunft bei Paris Saint-Germain.

Aussagen, die der FC Barcelona ganz genau verfolgt. Nach Informationen des Journalisten Enric Canyellas bleibt Mbappe PSG mindestens bis 2024 erhalten. Dann könnte der große katalanische Angriff erfolgen, mit der Triebfeder Mateu Alemany.

Der Fußballdirektor will dann versuchen, Mbappe nach Barcelona zu holen – sollte er selbst noch im Amt sein. Alemany soll bei verschiedenen Topklubs Begehrlichkeiten wecken, sein Vertrag läuft in wenigen Monaten aus. Vielleicht ist der Mbappe-Transfer ein Projekt, das ihn von einem Verbleib überzeugen könnte.