Cezary Kucharski "Deutschland, Spanien, USA... Das war der Plan von Robert Lewandowski"



Tobias Krentscher

Robert Lewandowski hofft weiter auf einen Wechsel zum FC Barcelona, Bayern München verweigert seinem Top-Torjäger allerdings nach wie vor die Freigabe. Lewandowskis Spanien-Wunsch ist laut seines Ex-Beraters schon lange in Stein gemeißelt.

Foto: / Getty Images

"Die Bayern-Führungsetage weiß, dass er nach Spanien wollte. Sein Plan war es, in Deutschland zu spielen, dann in Spanien und zum Karriereende in den USA", sagte Cezary Kucharski gegenüber Carrusel Canalla. Lewandowski war 2010 aus seiner Heimat in die Bundesliga gewechselt, für fünf Millionen Euro Ablöse ging er von Lech Posen zu Borussia Dortmund. Nach einer durchwachsenen ersten Spielzeit mit nur acht Bundesliga-Toren startete er bei den Schwarzgelben durch, 2014 folgte der Wechsel an die Säbener Straße.

Zuletzt machte Erling Haaland (21) Lewandowski Konkurrenz, unter dem Strich war Lewandowski im Kampf um die Bundesliga-Torschützenkrone aber so gut wie unschlagbar. In neun Jahren holte er siebenmal die Kanone, nur Pierre-Emerick Aubameyang (2016/2017) und Alexander Meier (2014/2015) konnten seine Dominanz durchbrechen.

Laut Kucharski strebt Lewandowski nun auch einen Wechsel in die Primera Division an, um sich neu zu beweisen. Vor allem gegen den Ballon d'Or-Favoriten Karim Benzema. "Er will zeigen, dass er besser ist als Benzema, das ist ein weiterer Grund, zu Barça zu gehen ", sagte der Berater.