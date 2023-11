"Die besten sechs Monate": Aubameyang suhlt sich in Barça-Erinnerungen

Eigentlich hatte Pierre-Emerick Aubameyang immer davon geredet, eines Tages bei Real Madrid spielen zu wollen. Seinem spanischen Opa soll er am Sterbebett sogar versprochen haben, eines Tages für die Königlichen aufzulaufen. Stattdessen wechselte der Gabuner nachdem er beim FC Arsenal suspendiert wurde, Anfang 2022 zum FC Barcelona.

Wechsel entpuppte sich als Glücksgriff

Für den 34-Jährigen war es dann wie Liebe auf den zweiten Blick: Elf Tore in 17 Pflichtspielen erzielte der Stürmer für die Blaugrana. Noch im Sommer des gleichen Jahres zog Auba nachdem Barça Robert Lewandowski (35) verpflichtet hatte, jedoch zum FC Chelsea weiter.

Über sein Intermezzo bei den Katalanen schwärmt der aktuelle Spieler von Olympique Marseille aber noch heute: "In Barcelona hatte ich die besten sechs Monate meiner Karriere. Ich hatte nie so viel Spaß am Fußballspielen und am Training wie dort", schwärmt er in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung As. Er sei auch an seinen freien Tagen immer zum Training gegangen.