FC Barcelona : Barça-Aufschwung: Ivan Rakitic freut sich für Griezmann und Ousmane Dembele

Im Halbfinale der Copa del Rey schlug Ivan Rakitic in der vergangenen Woche mit dem FC Sevilla seine alte Liebe, den FC Barcelona. Der gebürtige Schweizer erklärt nun in einem Interview, dass er durchaus Zweifel an der Richtigkeit seines Wechsel hatte.

Nach sechs Jahren fanden Ivan Rakitic und der FC Sevilla im Sommer vorigen Jahres wieder zueinander. Zuvor spielte der Kroate mit Wurzeln in der Schweiz von 2014 an für den FC Barcelona, auf den er im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey traf (2:0). Im Gespräch mit der AS lässt er die Umstände seines Wechsels noch mal Revue passieren.

"Ob mich mein Weggang von Barcelona nach Sevilla beeinflusst hat? Das Wort 'beeinflussen' ist nicht das angemessenste, obwohl der Fußball in Barcelona sicher nicht derselbe ist wie hier", deutet Rakitic an, dass er in den ersten Wochen und Monaten nach seiner Rückkehr durchaus so seine Probleme hatte.

Er würde sich wünschen, dass man nach einem Wechsel den Resetknopf drücken und dann einfach weitermachen könne. Er musste sich erst wieder an die neuen Umstände gewöhnen, konnte dabei aber stets auf Trainer Julen Lopetegui, seine neuen Teamkollegen sowie alle im Verein tätigen Personen zählen.

Mit 22 Startelf-Mandaten in der laufenden Pflichtspielsaison gehört Rakitic zum erlesenen Kreis der Stammkräfte. "Ich habe einen Rhythmus gefunden und alle kennengelernt. Es war nicht einfach, es ging nicht nur darum, anzukommen und das Maximum zu geben. Ich habe jede Woche eine Verbesserung gespürt", resümiert der 32-Jährige, der einen bis 2024 datierten Vierjahresvertrag unterschrieb.