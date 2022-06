FC Barcelona Roma verärgert Barça - Katalanen prüfen rechtliche Schritte

Jahr für Jahr trägt der FC Barcelona den Joan-Gamper-Pokal aus. Im Rahmen der Saisonvorbereitung steigt eine Partie im Camp Nou gegen einen prestigesträchtigen Gegner. 2022 sollte es gegen den AS Rom gehen. Doch die Giallorossi sagten nun ihre Teilnahme ab – sehr zum Ärger der Katalanen.

Barça muss sich einen neuen Gegner suchen. Die Roma hat ihre Teilnahme am Joan-Gamper-Pokal, der jährlich zur Ehren des Vereinsgründers ausgetragen wird, abgesagt.

Der Conference-League-Sieger begründet seine Entscheidung mit der "Notwendigkeit, die Planung der Sommer-Freundschaftsspiele zu ändern, um mit Blick auf die nächste Saison die bestmöglichen Arbeitsbedingungen (…) für den Klub zu schaffen."

Die Partie gegen die Mannschaft von Jose Mourinho hätte am 6. August steigen sollen. Als Generalprobe vor dem Start in die neue Spielzeit. Barcelona beginnt die neue LaLiga-Saison am 13. oder 14. August gegen Rayo Vallecano.