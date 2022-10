Super League als Heilsbringer? Joan Laporta auf Werbe-Tour

Während seiner Generalversammlung kam Joan Laporta (60) am zurückliegenden Sonntag erneut auf die Super League zu sprechen. Der Präsident des FC Barcelona hält das viel kritisierte Projekt immer noch für die Antwort auf die ungleiche Geldverteilung im Profifußball.

Laporta, der bei seiner Konferenz nur ganz am Rande zugab, dass der FC Barcelona auch aufgrund eigener Fehler in einer wirtschaftlichen Schieflage steckt, sieht die Super League als einzige Rettung im Kampf gegen die Scheich-Klubs.

Super League: Barça, Juve und Real geben nicht auf

Neben dem FC Barcelona halten einzig Real Madrid und Juventus Turin weiterhin am umstrittenen Projekt fest. Am 15. Oktober ließen die Verantwortlichen der drei Teams verlautbaren, dass sie den Wettbewerb in naher Zukunft als Konkurrenz zur Champions und Europa League austragen wollen.

Die englischen Klubs Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Liverpool und Chelsea hatten sich nach heftigen Fanprotesten von den Plänen einer Super League verabschiedet, ebenso wie Inter Mailand, der AC Mailand und Atletico Madrid.