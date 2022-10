Diese Aussage des Jorginho-Beraters wird Barça gar nicht gefallen

Der FC Barcelona soll schon seit einigen Monaten die Fühler nach Jorginho ausgestreckt haben. Nachdem sein Berater vor Kurzem in der katalanischen Metropole gesichtet worden war, nimmt dieser nun dazu Stellung.

"Vielleicht haben wir über ihn gesprochen, oder vielleicht haben wir über andere Spieler gesprochen?", so Joao Santos nebulös gegenüber Tuttomercatoweb.com. "Ich war dort, so wie ich in Madrid, Lyon, Valencia war. Das ist mein Job."

Jorginho ist besonders interessant für Barça, weil sein Vertrag beim FC Chelsea in weniger als einem Jahr seine Gültigkeit verliert. Santos lässt sich schlussendlich dann doch einen Satz entlocken, den sie bei Barça gar nicht gut aufnehmen werden.