"Diese Nacht schlafe ich nicht": Marc Guiu bricht jahrhundertealten Barça-Rekord

Auf den ersten Blick ist aufgrund der bis dato fehlenden detaillierten Datenaufzeichnung nicht bekannt, ob es überhaupt schon mal einen Barça-Spieler gab, der so jung war, als er bei seinem Debüt einen Treffer erzielte. Womöglich handelt es sich also um einen Jahrhundert-Rekord.

Marc Guiu begeistert von seinem ersten Barça-Tor

"Ich kann das nicht glauben, kriege keine Luft", sagte Guiu nach dem Spiel. "Die Spielszene ging sehr schnell, ich habe so gut wie gar nicht nachgedacht, es lief alles intuitiv. Ich genieße den Moment, habe oft davon geträumt, bin sehr stolz. Das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Nacht werde ich nicht schlafen."

Dass Guiu am zurückliegenden Spieltag überhaupt im Kader stand, lag einzig an der Verletzung von Robert Lewandowski, der aufgrund einer Blessur am Knöchel noch einige Tage aussetzen muss. Barça hofft darauf, dass der Superstar rechtzeitig zum Clasico an diesem Samstag (16.15 Uhr) gegen Real Madrid wieder einsatzfähig ist.