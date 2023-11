Diese Summe bietet Barça für Joao Felix – besonderes Transfer-Modell

Auch dank Joao Felix steht Barça schon jetzt sicher in der K.o.-Runde der Champions League. Der Leihspieler soll und will unbedingt über die Saison hinaus bleiben. Aus Katalonien gibt es hierfür nun den ersten Vorschlag.

Obwohl sich Sportdirektor Deco bezüglich der möglichen Festverpflichtung von Joao Felix (24) zu keinem detaillierten Statement hinreißen ließ, plant der FC Barcelona offenbar langfristig mit dem Leihspieler.

Nach Informationen, die im spanischen TV-Format El Chiringuito de Jugones verbreitet wurden, ist Barça mittlerweile mit einem ersten Vorschlag an Felix' Stammklub Atletico Madrid herangetreten. Dabei handelt es sich um ein durchaus besonderes Transfermodell.

Barça blitzt wegen Joao Felix zunächst ab

Barça hat demnach 40 Millionen Euro für Felix geboten. Dazu sollen die Blaugrana bereit sein, einen nicht näher genannten Spieler in den geplanten Transfer einzubinden. Atletico lässt sich von diesem Versuch allerdings nicht beeindrucken.

Die Colchoneros, so heißt es, werden Felix nicht unter einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro abgeben. Dieses Preisschild verwundert nicht wirklich, immerhin zahlte Atletico einst die vereinsinterne Rekordsumme von knapp 130 Millionen Euro.

Felix hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach bekundet, gerne langfristig für Barça spielen zu wollen: "Ich bin hier, um die Zeit in vollen Zügen zu genießen, denn die Zukunft ist immer ungewiss, niemand weiß, was passieren wird."

