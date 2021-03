FC Barcelona : "Diesen Ousmane lieben wir": Dembele überzeugt auch im Nationaltrikot

Gegen Kasachstan durfte der ehemalige Dortmunder endlich wieder einmal von Beginn an ran (letzter Startelfeinsatz: Oktober 2018). Prompt brachte Dembele die Equipe Tricolore in der WM-Qualifikation am Sonntag in Führung (19.) Für den 2:0-Endstand sorgte ein Eigentor von Sergei Maly (44.).

Für den Barça-Star war es der dritte Treffer im 23. Spiel für die Nationalmannschaft, sein erster in einem Pflichtspiel. "Dies ist der Dembélé, den wir sehen wollen", titelte die Tageszeitung LE PARISIEN.

"Diesen Sonntag haben wir den Ousmane gesehen, den wir lieben"

Die L'EQUIPE lobte, Ousmane Dembele habe sein " Repertoire an Tugenden" gezeigt und " seine jüngsten Leistungen" fortgesetzt. FRANCE FOOTBALL ging noch weiter, schrieb: "Diesen Sonntag haben wir den Ousmane gesehen, die wir lieben."