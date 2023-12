Dieser Spieler hat für Barça höhere Priorität als eine Thiago-Rückkehr

Bereits seit längerem wird darüber spekuliert, dass der FC Barcelona an einer Rückholaktion von Thiago Alcantara (32) interessiert sei. Der Spanier ist 2024 ablösefrei und wäre im Winter wohl günstig zu haben. Allerdings soll eine andere Personalie bei Barça oberste Priorität haben.

Sowohl Thiago Alcantara als auch der FC Liverpool hatten sich wohl mehr erhofft, als der Spanier 2020 für 22 Millionen Euro vom FC Bayern zu den Reds wechselte. Zahlreiche Verletzungen bremsten den 32-Jährigen immer wieder aus, sodass er in über drei Jahren nur auf 97 Einsätze kommt. An seine starke Zeit in München konnte er selten anknüpfen.

Registrierung von Vitor Roque hat Priorität

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft 2024 aus, eine Verlängerung soll vonseiten des Klubs wohl nicht geplant sein. Daher wäre er im Winter wohl für eine geringe Ablösesumme zu haben. Seit Wochen wird er mit einer Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Barcelona in Verbindung gebracht – nachdem sich Gavi (19) einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, kamen die Gerüchte erneut auf.

Doch wie Fabrizio Romano berichtet, habe man bisher noch keine konkreten Gespräche mit dem Ex-Barça-Profi geführt. Demnach habe eine andere Personalie zunächst Priorität: Vitor Roque (18). Barça hat sich die Dienste des Brasilianers bereits für eine Ablösesumme über 40 Millionen Euro gesichert, allerdings erst ab Sommer 2024.

Thiago Alcantara im Einsatz für Liverpool - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Barça auf der Suche nach einem Gavi-Ersatz

Man wolle den 18-Jährigen jedoch bereits unbedingt im Winter nach Barcelona holen und registrieren – und das könnte aufgrund der finanziellen Lage des Klubs schwierig werden.

Der Youngster steht bei Athletico Paranaense im aktuellen Jahr bei starken 28 Torbeteiligungen in 43 Spielen und soll Barças Offensive verstärken. Doch ein vorgezogener Transfer könnte die Verpflichtungen weiterer Spieler gefährden.

Ob es den Katalanen gelingt, einen Ersatz für Gavi zu finden, bleibt ohnehin fraglich. Sportdirektor Deco (46) hatte unlängst erklärt, dass es unmöglich sei, den Spanier zu ersetzen. Xavi hingegen soll sich in jedem Fall einen neuen Spieler für die Position wünschen.

Verwendete Quellen

Fabrizio Romano