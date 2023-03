Dieses Quartett soll Barça im Sommer verlassen

Um sich zur kommenden Saison alle Träume auf dem Transfermarkt erfüllen zu können, muss der FC Barcelona einige Spieler verkaufen. In Spanien ist nun eine angebliche Trennungsliste aufgetaucht.

Der FC Barcelona ist allein aufgrund der wirtschaftlich noch immer prekären Situation auf Spielerverkäufe angewiesen. Zudem müssen die Bestimmungen des Financial Fairplay eingehalten werden, um in diesem Sommer auf dem Transfermarkt überhaupt handlungsfähig zu sein.

Barça kommt daher nicht daran vorbei, einige seiner Spieler abzugeben. Die AS nennt mit Eric Garcia (22), Pablo Torre (19), Ansu Fati (20) und Ferran Torres (23) vier Mitglieder des Kaders des Profiteams, die in der kommenden Transferphase teilweise versilbert werden sollen.

Garcia hat in dieser Saison an sportlichem Wert eingebüßt und ist nicht mehr gefragt. Ein Abgang des Iberers wäre der Schlüssel zur Verpflichtung von Inigo Martinez, mit dem Barça bereits eine mündliche Wechselübereinkunft erzielt haben soll – Kosten fallen aufgrund des auslaufenden Vertrags nicht an.