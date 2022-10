Dieses Vertragsmodell schwebt Barça bei Hector Bellerin vor

Der FC Barcelona ist grundsätzlich zufrieden mit der Entwicklung, die Hector Bellerin in seinen ersten Wochen genommen hat. In Kürze könnten daher Gespräche wegen einer Vertragsverlängerung aufgenommen werden.

Für den FC Barcelona kommt es offenbar ernsthaft infrage, Hector Bellerin langfristig an sich zu binden. Laut Futbol Total will Barça Gespräche mit dem 27-Jährigen aufnehmen, um sich über eine mögliche Ausweitung der nur für diese Saison gültigen Zusammenarbeit auszutauschen.

"Ich habe dieses Trikot viele Jahre in der Akademie bei Barça getragen und jetzt ist das Jahr, in dem ich am wenigsten damit gerechnet habe, nach Hause zurückzukehren", sagte Bellerin nach seiner Rückkehr. "Ich möchte dem Präsidenten und allen danken, die das ermöglicht haben."