FC Barcelona : Diskussion beim FC Bayern: Ousmane Dembele "viel besser" als Kylian Mbappe

Gnabry findet, dass Dembele "viel besser" im Vergleich zu seinem Landsmann Kylian Mbappe ist. Diese Aussage tätigte der Bayern-Star gegenüber seinen Kollegen laut der Bild, die einen Auszug aus der neuen Dokumentation "FC Bayern - Behind the Legend" veröffentlichte. Ab dem 2. November wird sie bei Amazon ausgestrahlt.

Thomas Müller hält Gnabrys Ansinnen für wenig tolerabel. "Was heißt besser? Was willst du denn jetzt mit besser? Wenn ich so dribbeln könnte wie der Dembele, wäre ich auch besser", soll Müller gesagt haben. Wenig später mischte auch Teamkollege Joshua Kimmich mit, der sich direkt an Gnabry und Kingsley Coman wandte.