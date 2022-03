FC Barcelona : Galatasaray-Coach Domenec Torrent wehrt sich gegen angeblicher Barça-Aussage

In der kommenden Woche trifft Domenec Torrent in der Europa League mit seinem jetzigen Klub Galatasaray auf seinen ehemaligen Arbeitgeber FC Barcelona. Vor dem Duell wurden dem Istanbuler Trainer Worte in den Mund gelegt, gegen die er sich nun zur Wehr setzt.