FC Barcelona : Donny van de Beek plötzlich wieder eine Barça-Option?

Hasan Cetinkaya vertritt mittlerweile die Interessen des 24-Jährigen. Im Barça-Kosmos hat Cetinkaya auch die Mandate von Frenkie de Jong und Martin Braithwaite. Die Kontakte ins Camp Nou sind also hervorragend. Es gilt als nahezu sicher, dass van de Beek noch im Januar den Verein wechseln wird.

Unter Ole Gunnar Solskjaer spielt van de Beek auch in der zweiten Saison überhaupt keine Rolle und kommt erst auf 141 Minuten in drei Pflichtspielen. Ein verheerender Wert angesichts des Talents, das der 19-fache Nationalspieler fraglos in sich trägt.