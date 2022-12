Dortmund vs. Barcelona: Transfer-Duell um Schnäppchen-Stürmer?

Bei Borussia Dortmund hat Donyell Malen die Erwartungen bisher nicht erfüllt. Der 30 Millionen Euro schwere Neuzugang aus dem Sommer 2021 leidet in der Spielzeit 2022/2023 bisher unter einer Torflaute.

Edin Terzic schützt den niederländischen Nationalspieler zwar. "Wir wissen, dass er irgendwann treffen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn er dann wieder Selbstvertrauen hat, wird es einfacher für Donny, seine Qualitäten zu zeigen", sagte der Cheftrainer.

Allerdings will Terzic von Malen Einsatz und Opferbereitschaft sehen. "Donny weiß, was ich von ihm erwarte", so der Übungsleiter. Noch hat der Linksaußen Chancen, sich zu zeigen. Mittelfristig könnte er aber ersetzt werden, wenn er weiterhin nicht liefert.

BVB buhlt angeblich um Wilfried Zaha

Nach Informationen von 90min zeigt Borussia Dortmund Interesse an einer Zusammenarbeit mit Wilfried Zaha. Der Ivorer zeigt seit Jahren im Trikot von Crystal Palace, dass er einer der besten Linksaußen der Premier League ist, erzielte in 277 Spielen 67 Tore und lieferte 42 Vorlagen.