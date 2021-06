FC Barcelona : Dritter Neuer: Barça holt Emerson zurück

Der FC Barcelona hat am dritten Arbeitstag der Woche den dritten Neuzugang präsentiert. Rechtsverteidiger Emerson (22) kommt von Betis Sevilla ins Camp Nou.

Der Brasilianer war in den vergangenen beiden Spielzeiten per Leihbasis in Andalusien unterwegs, entwickelte sich dort zu einem der besten Rechtsverteidiger der Primera Division.

Wie Barça am Mittwoch verkündete, machte man Gebrauch von der Möglichkeit, den Südamerikaner zu verpflichten. "Der FC Barcelona hat Real Betis Balompie mitgeteilt, dass er von seinem Recht Gebrauch macht, Emerson Royal […] ab dem 1. Juli wiederzuerlangen", heißt es in der Mitteilung.

Emerson erhält in Katalonien einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Um seine Transferrechte zu erlangen, muss Barcelona neun Millionen Euro an Betis überweisen.