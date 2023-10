Ex-Barça-Wunderkind Ansu Fati endlich auf dem Weg zu alter Klasse?

Auf der Suche nach mehr Startelf-Einsätzen packte Fati in diesem Sommer kurz vor Transferschluss schließlich seine Koffer und wechselte nach England. Allerdings nur auf Leihbasis, denn der 20-Jährige will sich mit viel Spielzeit bei Brighton wieder für einen Stammplatz beim FC Barcelona in Position bringen.

Ansu Fati kommt in Fahrt

Für Ansu Fati ist es das dritte Tor in den letzten fünf Spielen. Während er in der Europa League in allen drei Gruppenspielen in der Startelf stand, musste er sich in der Premier League stets mit Einwechslungen abfinden.

Das könnte sich nun jedoch ändern, denn Fati spielt sich langsam aber sicher warm und erinnert allmählich an jenen Spieler, der in seiner Anfangszeit bei Barcelona die Fußballwelt zum Staunen brachte.

Gut möglich, dass Coach Roberto de Zerbi (44), der ein entscheidender Faktor für Fatis Wechsel war, den Youngster am Wochenende gegen Fulham dann endlich auch in der Liga von Beginn an von der Leine lässt.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo