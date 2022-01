FC Barcelona : Durchwachsene Barça-Zeit: Basketball-Star verteidigt Antoine Griezmann

In zwei Jahren Tätigkeit für den FC Barcelona hatte Antoine Griezmann nicht die Leistungen erbracht, die man sich von ihm erhofft hatte. Rückendeckung erhält der oft gescholtene Starangreifer nun von Nikola Mirotic.

Nikola Mirotic ist glühender Anhänger des FC Barcelona, was auch nicht überraschend daherkommt, schließlich verdient er seit 2019 seinen Lebensunterhalt als Basketballer in der katalanischen Metropole. Der montenegrinisch-spanische Athlet kam also im selben Jahr nach Barcelona wie Antoine Griezmann.

"Antoine konnte hier aus irgendeinem Grund nicht sein Bestes geben. Vielleicht muss ich das nicht weiter ausführen, aber am Ende habe ich verstanden, warum alles so gelaufen ist", sagte Mirotic im Livestream auf Twitch mit dem Journalisten Gerard Romero.