FC Barcelona : Edinson Cavani sagt "Ja" zu Barça – erstes Vertragsangebot

In einer emotionalen Pressekonferenz verkündete Sergio Agüero in dieser Woche, dass er seine Karriere aufgrund seiner Herzprobleme beendet. Der FC Barcelona muss den Kaderplatz daher neu besetzen und hat in Edinson Cavani seinen Wunschstürmer gefunden.

Cavani ist nach der Ankunft von Cristiano Ronaldo bei Manchester United in der Hierarchie nach hinten gerutscht und kommt kaum mehr zum Einsatz. Mit regelmäßigen Barça-Spielen will Cavani die nötige Fitness und Matchpraxis erwerben, um mit Uruguay an der Weltmeisterschaft in Katar teilzunehmen.