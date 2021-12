FC Barcelona : Edinson Cavani: Wie Dimitar Berbatov über den möglichen Barça-Wechsel denkt

Cavani erhält nach dem Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Manchester United kaum mehr Spielanteile und kommt nach aktueller Hochrechnung in allen Wettbewerben auf nicht einmal 300 Einsatzminuten. Für Berbatov ist die Sache klar, der ehemalige United-Stürmer spricht eine klare Empfehlung aus.

Dimitar Berbatov rät Edinson Cavani dazu, das Angebot des FC Barcelona anzunehmen. "Wenn es eine Chance für Cavani gibt, den Verein zu verlassen, wenn es ein Angebot von Barcelona gibt, dann wird er natürlich darüber nachdenken, es anzunehmen", so Berbatov bei Betfair.

Wenn sich Cavani die Chance biete, wieder mehr Spielzeit in LaLiga zu bekommen, "dann werde ich ihn unterstützen und sagen: 'Geh dorthin und spiele. Es klingt nach einem großartigen Angebot, viel Geld und du bist nicht mehr 24'", so Berbatov in Richtung des Uruguayers.