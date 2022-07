Primera Division Ehemaliger Barça-Profi Cesc Fabregas vor überraschendem Italien-Wechsel

Cesc Fabregas scheint seine Suche nach einem neuen Verein in Kürze abzuschließen. Der Klub, dem er sich laut verschiedenen Medienberichten anschließen wird, ist der italienische Zweitligist Como Calcio. Darüber berichtet unter anderem der Transferjournalist Gianluca Di Marzio.

Der 35-Jährige nimmt nach seinem Vertragsende bei der AS Monaco also noch mal eine neue Herausforderung an. Fabregas hat verletzungsbedingt eine wahre Horrorsaison hinter sich, absolvierte im Fürstentum lediglich fünf Kurzeinsätze.