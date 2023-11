Ex-Barça-Star von Betrug ruiniert: "Meine ganzen Ersparnisse waren verloren"

Arda Turan spielte in der Primera Division für den FC Barcelona und Atletico Madrid - Foto: Cosmin Iftode / Dreamstime.com

Vor etwas mehr als einem Jahr hängte der 100-fache türkische Nationalspieler Arda Turan (36) seine Fußballschuhe an den Nagel. Aktuell durchlebt der ehemalige Offensivspieler aufgrund von Fehlinvestitionen eine schwierige Zeit.

215 Spiele in der türkische Süper Lig und 163 in LaLiga kann Arda Turan für Galatasaray, Basaksehir, Manisaspor beziehungsweise Atletico Madrid und FC Barcelona vorweisen. Der inzwischen ehemalige Fußballprofi kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, hat aktuell allerdings wenig Grund zur Freude wie er jüngst berichtete.

Arda Turan Opfer von Betrug

Verantwortlich dafür sei die Leiterin einer in Istanbul ansässigen Bank: "Sie hat mich angelogen und behauptet, man würde einen Gewinn erzielen, wenn man in einen Fonds investieren würde. Ich habe mehr als 13 Millionen Euro hergeschenkt und das ganze Geld, was ich mir über Jahre hart erarbeitet hatte, war plötzlich weg", sagte der Türke laut der spanischen Zeitung Sport.

Auch weitere Fußballer betroffen

Die Bankmanagerin hat das komplette Geld zunichtegemacht und ihn betrogen. Der Vorfall habe ihn sehr mitgenommen, so Turan weiter. Der 36-Jährige ist allerdings nicht der einzige Fußballer, der von der Bänkerin betrogen wurde.

Auch Galatasaray-Torwart Fernando Muslera (37) und weitere türkische Fußballprofis behaupten Opfer von Betrugsmaschen der Frau geworden zu sein. Der Uruguayer habe demnach 1,2 Millionen Euro investiert - und verloren.

