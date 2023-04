Das machte Barça-Star Jordi Alba mit seiner ersten Million

Jordi Alba ist seit seiner Vertragsverlängerung im Februar 2019 einer der Großverdiener beim FC Barcelona. Brutto soll er über 30 Millionen Euro pro Jahr kassieren. In seinen Anfangstagen als Profi beim FC Valencia verdiente Alba deutlich weniger, auch wenn er bei den Fledermäusen zum Millionär aufstieg.

Jordi Alba will keine Ferraris

Um welchen Wagen es sich handelte, verriet der Außenverteidiger nicht. Es dürfte aber kein sündhaft teurer Luxusschlitten gewesen sein. "Ich hätte mir einen Ferrari oder anderer Autos kaufen können, aber ich habe nie daran gedacht, wegen der Erziehung meiner Eltern", verrät Alba.

Geld spielt im Kosmos des Linksverteidigers nicht die wichtigste Rolle. "Ja, ich schätze es, Geld zu haben, aber es ist nicht das Wichtigste in meinem Leben", stellt der Superstar klar.

Ausgebildet bei Barça, Durchbruch beim FC Valencia

Jordi Alba wurde in L'Hospitalet de Llobregat in der unmittelbaren Nähe von Barcelona geboren. Er wurde jahrelang in der Jugendabteilung des FC Barcelona ausgebildet, 2005 verließ er die Blaugrana.

Nach seinem Durchbruch beim FC Valencia kehrte er 2012 zurück zu Barça, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht. Die Katalanen wollen sich von dem Urgestein trennen, um sein hohes Gehalt einzusparen. Sportlich hat dem Altmeister der 15 Jahre jüngere Alejandro Balde den Rang abgelaufen

