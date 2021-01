FC Barcelona : "Stuhl reserviert": PSG bestätigt Interesse an Leo Messi

Als Lionel Messi drohte den FC Barcelona zu verlassen, war es vor allem Paris Saint-Germain, dem Interesse an einem Transfer nachgesagt wurde. Und der französische Primus bleibt nach wie vor in Lauerstellung, wie Sportdirektor Leonardo untermauert.

Es muss noch bis zum Abschluss der Präsidentschaftswahlen gewartet werden, um seriös beurteilen zu können, wie es mit Lionel Messi beim FC Barcelona weitergehen wird. Favorit Joan Laporta stellte bereits klar, dass er alles in seiner Macht stehende tun werde, um den Superstar zum Bleiben zu überzeugen.

Sollte das nicht der Fall sein, eignen sich einige Topadressen als erste Messi-Anlaufstelle. "Große Spieler wie Messi werden immer auf dem Wunschzettel von PSG stehen", sagt nun der in Paris als Sportdirektor amtende Leonardo im Gespräch mit FRANCE FOOTBALL. Den richtigen Zeitpunkt, das Wunschdenken in die Tat umzusetzen, sieht der Manager Stand jetzt allerdings nicht.

Man sitze jedoch mit denen am großen Tisch, welche die Situation genau verfolgen. An der folgenden Illustration ist aber zu erkennen, dass es PSG noch abwartet: "An dem Tisch sitzen wir aber nicht ganz, für uns ist aber ein Stuhl reserviert." Vier Monate seien im Fußball "eine Ewigkeit", wie Leonardo sagt, "besonders in diesen Zeiten."