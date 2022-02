FC Barcelona : "Eine Minute vor Schluss": Barça-Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang wäre fast gescheitert

Pierre-Emerick Aubameyang wird künftig für den FC Barcelona stürmen. Um den Transfer des Mittelstürmers zu realisieren, wurde es in den letzten Zügen des Wintertransfermarkts ziemlich hektisch.

Dem FC Barcelona wäre es offenkundig fast genauso ergangen – und zwar bei Pierre-Emerick Aubameyang. "Die Unterlagen trafen eine Minute vor Transferschluss ein", illustrierte Vereinspräsident Joan Laporta am Dienstag, wie knapp es im Fall Aubameyang gewesen war.

Wie viele Transfers am Deadline Day tatsächlich geplatzt sind, wird wohl nie ans Tageslicht kommen. Das aktuellste Beispiel ist das von Fulhams Fabio Carvalho, der bereits den Medizincheck absolviert hatte, dem FC Liverpool dann aber die Zeit fehlte, die nötigen Unterlagen bei der Premier League einzureichen.

Barça-Trainer Xavi Hernandez wollte unbedingt einen weiteren Mittelstürmer und bekommt mit Aubameyang einen Angreifer der Extraklasse. Der FC Arsenal gab bereits seinen Abschied bekannt. Der 32-Jährige wird ablösefrei nach Barcelona wechseln und dort voraussichtlich einen Vertrag über anderthalb Jahre unterzeichnen.

Von den Azulgrana ist bislang keine offizielle Transferbestätigung ausgegangen. "Wenn alles gut geht, werden wir Aubameyang am Ende der Woche präsentieren", so Laporta. Am Dienstag war der Neuankömmling bereits auf dem Trainingsrasen des Ciutat Esportiva Joan Gamper gesichtet worden