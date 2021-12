FC Barcelona : Ferran Torres: Seine ersten Worte nach dem Barça-Wechsel

"Ich bin sehr glücklich, bei so einem großartigen Verein zu sein. Das ist für mich ein enormer Schritt in meiner Karriere." Mit diesen Worten leitete Ferran Torres sein erstes Interview als Spieler der Katalanen ein.

Ferran Torres gab weiterhin an, dass der FC Barcelona durch ihn das Komplettpaket erworben hat. "Ich kann vorne alle drei Positionen spielen, was wichtig ist, falls es Verletzungen oder so gibt. Ich möchte der Mannschaft helfen, indem ich Tore schieße, vorbereite und verteidige", so der spanische Nationalspieler.

Im Augenblick müssen seine Mannschaftskameraden aber noch ohne ihn auskommen, da der Angreifer selbst noch an den Nachwehen einer Fuß-Verletzung zu kämpfen hat und noch nicht am Training teilnehmen kann.