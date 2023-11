Gerard Pique stärkt Xavi den Rücken: "Gibt keinen besseren Trainer für Barça"

Gerard Pique hat Vertrauen in Barça-Coach Xavi - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

In der katalanischen Sendung El Mon a Rac1 äußerte sich der ehemalige Barça-Spieler Gerard Pique (36) zu einer Vielzahl an Themen rund um den FC Barcelona. Für seinen ehemaligen Teamkollegen Xavi Hernandez (43) sprang der ehemalige Verteidiger, der als Spieler im vergangenen Jahr unter der Regie von Xavi seinen Stammplatz verlor, in die Bresche.

Pique nimmt Xavi in Schutz

Xavi stand nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen gegen Real Madrid, Real Sociedad und nun Shakhtar Donetsk in der Kritik. "Man muss immer Geduld haben und gut erkennen, was passiert. Nur wenn man keine Lösungen sieht, muss man einen Trainer entlassen", sagte Pique über seinen ehemaligen Mitspieler und Trainer. Xavi kenne den Verein und wisse genau, wie man dort zu spielen habe.

"Ich glaube nicht, dass es jemand besseren gibt, um diese Situation wieder zu wenden. Er ist der richtige", ergänzte Pique, der außerdem gestand, seit seinem Karriereende im vergangenen Jahr erst einmal mit Xavi gesprochen zu haben. "Er hatte mich gefragt, ob ich zur Feier der Meisterschaft kommen wolle, aber es hat sich schlussendlich nicht ergeben. Mit Laporta habe ich viel gesprochen", erzählte der 36-Jährige.