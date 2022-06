FC Barcelona Mehr als halbe Milliarde: Barça erhält grünes Licht bei überlebenswichtiger Abstimmung

Der FC Barcelona hielt am Donnerstag eine außerordentliche Mitgliederversammlung ab, bei der stimmberechtigte Anhänger über die berühmten "Hebel", die Vereinspräsident Joan Laporta in den letzten Wochen stets angesprochen hatte, abstimmten. Alle Vorschläge gingen durch, es werden Einnahmen im hohen dreistelligen Millionenbereich erwartet.

Da der Klub dringend Geld benötigt, um die massiven Verluste zu verringern und den Kader für die nächste Saison zu verstärken, wird erwartet, dass der FC Barcelona auf eine Mischung aus Sponsorenverträgen, Spielerverkäufen und den Verkauf von vereinseigenen Firmenanteilen setzt, um die dringend benötigten Einnahmen in diesem Sommer zu erzielen.

Auf der deshalb am Donnerstag einberufenen Mitgliederversammlung ging es daher um zwei ganz wichtige Punkte. Barça hat bereits einen Sponsoringvertrag mit Spotify abgeschlossen. Darüber hinaus hatte man die Möglichkeit, einen weiteren lukrativen Vertrag mit CVC Capital (Teil-Veräußerung von TV-Rechten) zu unterzeichnen, doch der Klub zögerte, den Vertrag zu unterschreiben.

Barça verkauft BLM-Anteile und Fernsehrechte

In einer ersten Abstimmung haben die Mitglieder nun für den Verkauf von 49 Prozent der BLM gestimmt – 568 waren dafür, 65 dagegen, 13 enthielten sich ihrer Stimme. Barça hatte vor Kurzem ein Angebot von rund 200 Millionen Euro plus 75 Millionen an Zusatzkosten für die BLM erhalten. Laporta lehnte diesen Vorstoß jedoch ab, um auf bessere Angebote anderer Interessenten zu warten. Der Boss hofft auf 300 Mio. Einnahmen für die Anteile der Barça Licensing & Merchandising SL.