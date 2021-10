FC Barcelona : Emre Demir erfüllt mit Barça-Unterschrift Traum seines Vaters

Vor einer Woche gab der FC Barcelona die Verpflichtung von Emre Demir bekannt. Der Youngster kann es immer noch nicht so wirklich fassen, dass er schon bald für Barça spielen wird.

"Ich hatte unbeschreibliche Gefühle", sagte Demir gegenüber verschiedenen Medien in der Türkei. "Mein Vater hat auch davon geträumt. Wir waren ein Jahr lang Tag und Nacht zusammen. Als der Transfer stattfand, wurde er emotional und weinte."

Zwei Millionen Euro wird Barça für das Spielrecht an Kayserispor überweisen. Demir unterzeichnete einen bis 2027 datierten Langfristvertrag. Die Summe kann durch Boni noch ansteigen, die Ausstiegsklausel des jungen Türken liegt bei 400 Millionen Euro.

"Mein Agent Ahmet Bulut hat mir nicht gesagt, was los ist. Er rief mich eines Tages an und sagte: 'Wir gehen nach Istanbul, du wirst bei einem großen Verein unterschreiben'", berichtet Demir von den Geschehnissen in den vergangene Wochen.

Und weiter: "Da ich noch nicht alt genug war, um einen Vertrag zu unterschreiben, mussten mein Vater und meine Mutter anwesend sein. Dann sah ich den Namen Barcelona auf dem Vertrag! Mama und Papa konnten ihre Tränen nicht zurückhalten."