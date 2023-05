Endlich gute Barça-Nachrichten bei Vitor Roque – oder doch nicht?

Vitor Roque will ab Sommer unbedingt für Barça spielen - Foto: / Getty Images

Die Liebeserklärung, die Vitor Roque vor einigen Wochen an den FC Barcelona abgegeben hat, hallt noch immer nach. Obwohl andere wesentlich finanzstärkere Klubs im Rennen sind, will das brasilianische Toptalent auf Barça warten.

Vitor Roque will sich zuvorderst auf seine Leistungen bei CA Paranaense konzentrieren. Für danach ist ein Wechsel zum FC Barcelona geplant. Wie die Sport berichtet, passt sich der 18-Jährige dem Barça-Zeitplan an und will erst eine Entscheidung treffen, wenn er Klarheit aus Barcelona übermittelt bekommt.

Die Spur in die Premier League sei dabei nicht so heiß wie bisher angenommen – von dort signalisieren der FC Chelsea und der FC Arsenal das größte Interesse. Die Londoner Teams könnten sich stattdessen auf andere Optionen konzentrieren. Grund hierfür könnte sein, dass man sich im speziellen Fall Vitor Roque nicht von Barça abhängig machen möchte.

"Es ist nicht nur ein Traum von mir, sondern von jedem Spieler, bei Barcelona zu spielen", schwärmte Vitor Roque noch im März. "Wenn ich am Ende zu Barça gehe, wird es eine große Freude für meine Familie und für mich sein." Das Sturmjuwel vom Zuckerhut will also unbedingt nach Barcelona. Wirklich wahrscheinlich ist der Deal aber trotzdem nicht.