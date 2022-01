FC Barcelona : Kampf um Brasilien-Juwel: Barça versucht Real Madrid abzugrätschen

Der FC Barcelona signalisiert scheinbar großes Interesse daran, Endrick Felipe an Bord zu holen. Nach Informationen der brasilianischen Sportzeitung Lance hat Barça ein erstes formelles Angebot für den 15-jährigen Stürmer von Palmeiras abgegeben.

Der Meldung zufolge möchten die Azulgrana, dass Endrick am 21. Juli seinen ersten Profivertrag in Barcelona unterschreibt. Dann hat das Talent vom Zuckerhut 16. Geburtstag. Der Plan sei es, Endrick für die kommenden zwei Spielzeiten an Palmeiras zu verleihen, um ihn anschließend nach Katalonien zu holen.