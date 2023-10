Engpass auf der Sechs – Xavi wird einfallsreich

Durch den Ausfall von Frenkie de Jong (26) vermisst Xavi einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler im Kader, der Oriol Romeu (32), der in den letzten Spielen Schwierigkeiten hatte, entlasten kann. Als Alternative könnte der spanische Trainer nun einen Spieler, der eigentlich auf einer anderen Position beheimatet ist, umfunktionieren.

Durch den Ausfall von de Jong ist Oriol Romeu der einzig verbliebene Sechser im Kader. Der Neuzugang von Girona hatte in den letzten Spielen jedoch Probleme, den Ball aus dem Strafraum zu befördern, wenn der Gegner ihn unter Druck gesetzt hat. Laut der spanischen Zeitung Sport wünscht sich Xavi im Winter einen weiteren Sechser, wohl wissend, dass dies finanziell schwer zu stemmen sein wird.

Zu Beginn der Saison setzte Barça-Trainer Xavi Hernandez (43) zumeist auf ein Vierer-Mittelfeld. Aufgrund der Verletzungen von Frenkie de Jong und Pedri (20) musste der 43-Jährige in den vergangenen Wochen jedoch umdisponieren startete grundsätzlich wieder im 4-3-3-System mit nur drei Mittelfeldakteuren.

Xavi von Christensen begeistert

Bereits in der letzten Saison deutete Xavi an, dass der Däne durchaus auch für das zentrale Mittelfeld infrage kommen könnte und adelte den ehemaligen Gladbacher in höchsten Tönen: "Er ist einer der besten Neuzugänge dieser Saison und der letzten Jahre. Er ist ein außergewöhnlicher Verteidiger."

Er verfüge über eine hervorragende Spielübersicht und habe immer das Auge für den freien Mann, weshalb er auch im defensiven Mittelfeld spielen könnte, ergänzte der Barça-Trainer. Es wäre also nicht verwunderlich, Christensen in einem der nächsten Spiele auf dieser Position spielen zu sehen.

Verwendete Quellen

sport.es