Enthüllt: Barça wollte 38 Millionen schweren Chelsea-Neuzugang

Der FC Barcelona stellte in der Hinrunde die beste Abwehr der Primera Division. Dennoch dachten die Katalanen in der Winter-Transferperiode angeblich über die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers nach.

Ronald Araujo, Jules Kounde, Eric Garcia, Marcos Alonso und Andreas Christensen: Barça verfügt auch nach dem Rücktritt von Gerard Pique über fünf Innenverteidiger. Medienberichten zufolge hätte die defensive Zentrale um einen weiteren Spieler aufgestockt werden können.

Wie football.london berichtet, zeigte der FC Barcelona Interesse an Benoit Badiashile. Der 21-Jährige hatte sich zuvor einen Namen in Diensten des AS Monaco gemacht, galt als eines der größten Defensivtalente der Ligue 1.

Badiashile landete letztendlich nicht im Camp Nou, sondern an der Stamford Bridge. Chelsea zahlte 38 Millionen Euro Ablöse, stattete Badiashile mit einem bis 2030 gültigen Langzeitvertrag aus. Neben Barça soll auch der FC Liverpool vergeblich um Badiashile gebuhlt haben.