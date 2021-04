FC Barcelona : Entscheidung gefallen: Ronald Koeman bleibt Barça-Coach

Ronald Koeman bleibt auch in der kommenden Saison Cheftrainer des FC Barcelona. Das soll Präsident Joan Laporta laut SPORT endgültig beschlossen haben.

An dem niederländischen Trainer war nach dem verlorenen Clasico gegen Real Madrid (1:2) Kritik aufgekommen. Der deutliche Sieg im Endspiel der Copa del Rey gegen Athletic Bilbao (4:0) am vergangenen Wochenende überzeugte Laporta und Co. aber offenbar.

Koeman war im vergangenen Sommer noch von Laporta-Vorgänger Josep Maria Bartomeu ins Amt gehoben worden. Nach einem durchwachsenen Start hat sich Koeman viel Respekt verdient.

Nicht nur der nationale Erfolg (19 Spiele in Folge ohne Niederlage bis zum Clasico) ließ Koemans Ansehen bei den Fans steigen, auch der Einbau von jungen Spielern wie Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Pedri oder Ronald Araujo.