FC Barcelona : Entscheidung gegen Dani Alves: Xavi erhält Unterstützung aus der Barça-Chefetage

Der FC Barcelona verzichtet in der Europa League auf die Dienste von Dani Alves. Xavi Hernandez bekommt nach seiner Entscheidung Rückendeckung aus dem Führungsstab.

Dani Alves ist Leidtragender der Transferpolitik des FC Barcelona. Nur drei der vier Winterneuzugänge durften für die Europa League gemeldet werden, in der die Azulgrana in der Zwischenrunde auf den SSC Neapel treffen.

So viel Gehalt sparte Barça seit Sommer ein

"Es gibt über so etwas immer einen Dialog, wie es in allen Vereinen üblich ist. Der Trainer hatte die schwierige Entscheidung, auf einen Spieler zu verzichten. Nachdem er die Minuten, das Spiel und die Positionen analysiert hatte, kam er zu diesem Entschluss – und ich denke, dieser ist sehr logisch", so Cruyff, der sich neben Mateu Alemany bei Barça für die Gestaltung des Kaders verantwortlich zeigt.

Alves stand nach seiner Rückkehr ins Camp Nou in vier Pflichtspielen in der Startformation. Der vereinslose 38-Jährige unterschrieb bei seinem Herzensklub zunächst einen Vertrag bis zum Ende der Saison.