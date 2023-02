Entscheidung über Barça-Zukunft von Andreas Christensen gefallen

Andreas Christensen wurde in den vergangenen Wochen beim FC Barcelona als Verkaufskandidat gehandelt. Jetzt scheint die Entscheidung über die Zukunft des dänischen Nationalverteidigers gefallen zu sein.

Englischen Medienberichten zufolge will ein englischer Spitzenverein Andreas Christensen im kommenden Sommer zurück in die Premier League holen. Ein Angebot sei in Planung. Allerdings werde Barça laut todofichajes.com "ein klares Nein" als Antwort nach England übermitteln.

Trainer Xavi Hernandez (43) und Präsident Joan Laporta betrachten Christensen demnach als unverkäuflich. Der ehemalige Gladbacher kam im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Chelsea in die katalanische Metropole. Seitdem absolvierte er 20 Spiele unter Trainer Xavi Hernandez. Aktuell ist er in der Innenverteidigung gesetzt.